Tänavusel hooajal Järvamaa võrkpalliklubi ridades mängiv Martti Rosenblatt rääkis, et tal oli kaks võimalust - karjäär lõpetada või siirduda mängima Paidesse.

"Võib öelda, et muidu oleks ma (karjääri) ära lõpetanud," nimetas keskblokeerija põhjuse, miks ta Järvamaal mängima asub. "Oli ka teiste klubidega juttu, kuid nendega ma kokkulepet ei saavutanud."

Endine Eesti koondislane usub, et tänavusel hooajal on uue meeskonnaga võimalik palju korda saata. "Liigume õigel teel ja meil on selline huvitav treener. Siht on igal juhul kõige kõrgem aga seda, mis on reaalsus, näitab hooaeg."

Huvitavat ja karismaatilist võrkpallitreenerit Laimonds Raudsepa kirjeldab Rosenblatt ühe sõnaga: "Legendaarne!"

Vaata videost, keda peab endine Selveri mängija sel aastal favoriitideks ja milliseid emotsioone pakkusid rahvuskoondise esitused.