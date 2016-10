Praamiveo riigile ülevõtmine on projekt, millega on kõik algusest peale valesti läinud. Algas see Tallinna Sadama korruptsiooniskandaaliga, jätkus probleemidega laevahankel ja nüüd mängib ka ilmataat vingerpussi. "Radar" käis uurimas, milline paistab hetke kuumima riigifirma ja Väinamere uue operaatori TS Laevade tööpäev firmajuhi pilgu läbi.

TS Laevad opereerib mandri ja saarte vahel üheksandat päeva, kuid on kriitikat meedias saanud juba kuhjaga. Tõsisemate murede kõrval räägitakse näiteks ajutise tööjõu dressipükstest ja lahendatakse probleemi, kas kiluvõileivad on sama suured kui varem või üldse mitte.

Kaido Padar ja TS Laevade teine juhatuse liige Mart Loik hakkasid detsembris asja sisuliselt nullist üles ehitama.

"See oli 9. detsember. Ma mäletan seda päeva väga hästi, kui me tulime. Kaks lauda olid, toolid olid. Arvutid anti meile. Esimene päev ei saanudki päris arvuteid veel tööle. Ja siis oli kolm lepingut – kaks laevatehase lepingut ja piletisüsteemi leping," räägib Padar.

