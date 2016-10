Keskerakonna uus peasekretär Jaak Aab kritiseerib erakonna rahaasju ning valgustab kergelt tragikoomilist olukorda erakonna kontoris.

“Minu kriitika on olnud aastakümneid erakonna rahaasjade ajamise ja eelarvest kinnipidamise suunas. Olen aastast 2002 erakonna juhatuses olnud. Tihti on jäänud minu jutt hüüdja hääleks kõrbes. Aga kui on eelarve vastu võetud, siis peab sellest kinni pidama, mitte tegema äkkotsuseid kitsas ringis või ainuisikuliselt, et nüüd on vaja, kulutame sinna või nüüd on vaja, kulutame tänna," räägib Aab tänases "Radaris".

Aab võtab kaameragrupi vastu erakonna kontoris ajal, mil Edgar Savisaar kohal viibib. Kui Edgar ajab oma asju esimesel korrusel, siis Jaak toimetab teisel korrusel. Mehed püüavad kokku mitte eriti saada.