Täna saabusid Kreekast Eestisse Euroopa rändekavaga vastu võetud kaheksa sõjapõgenikku. Neile tulid vastu tugiisikud ja nad liikusid edasi oma uutesse kodudesse Tallinnas, Harjumaal ja Türil.

Kolmeliikmelises Süüria perekonnas on lisaks emale ja isale üks laps. Mehel on kõrgharidus infotehnoloogia erialal ning naisel inglise keele filoloogias. Mees on töötanud õpitud erialal, pidades oma firmat. Nii naine kui mees räägivad lisaks oma emakeelele inglise keelt. Pere asub elama Türil.

Neljaliikmelises Süüria perekonnas on lisaks emale ja isale kaks last. Mees on töötanud kliimaseadmete hooldajana ning naine on olnud koduperenaine. Lisaks oma emakeelele oskab mees vähesel määral inglise keelt. Perekonna majutab Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Risti kogudus Harjumaal.