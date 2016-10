Kas sinugi jalad kipuvad hakkama kõrge kontsaga kingi kandes valutama? Ilmselt on põhjuseks liiga kõrge konts.

Kuigi sellele, miks kontskingad jalgadele põrgupiinu tekitavad, võib olla palju põhjuseid, kinnitavad eksperdid, et suure tõenäosusega on põhjuseks siiski asjaolu, et kontsad on liiga kõrged, kirjutab veebiportaal Chic.

Nimelt on ekspertide sõnul olemas teatud maksimaalne kontsa kõrgus, millest kõrgemaid kontskingi ei tasu jalga panna kuna need tekitavad põrgupiinu. Seda arvesse võttes, ei tohiks ükski konts olla ühe 7,5 sentimeetri kõrge. Selline kõrgus on maksimaalne, millega on võimalik pikemat aega ilma ebamugavustunnet tundmata ringi kõndida.