Itaalia koondise ja Fenerbache korvpallur Luigi Datomest oli suvel huvitatud mitu NBA meeskonda, kuid ääremängija otsustas jätkata Euroliigas.

"Mul oli kaks huvitavat pakkumist ookeani tagant, aga vähemalt üheks hooajaks tahtsin veel siia jääda," sõnas Datome. "Euroliiga korvpall on praegu minu jaoks kõige põnevam, hiljem vaatame, mis saab."

Möödunud aastal finaalis napilt CSKA-le alla jäänud Fenerbache soovib see hooaeg kindlasti vigadeparanduse teha. "Euroliiga võitmine on kõige suurem eesmärk. Mitte ainult mina, aga ka teised - Vesely ja Bogdanovic (samuti Fenerbache) on sellepärast NBA klubidele ära öelnud," teatas 28-aastane itaallane.

Kõige suuremateks favoriitideks peab Datome lisaks enda koduklubile CSKA-d, Olympiacost ja Madridi Reali.