Mees tormab baari, virutab pooltäis kilekotiga vastu letti ja nõuab ühe topeltviski. Joob selle ühe sõõmuga ära, virutab kotiga uuesti vastu letti ja tellib uue topeltviski. Siis veel ühe. Ja veel ühe.

"Vabandage, härra, kas teil on mõni mure?" küsib baarimees osavõtlikult.

"Või kas mul on mõni mure?!”

“Muidugi on mul mure! Kujutage ette, mul oli spordilotos kuus täistabamust ja minu naine, see vana hani, unustas kaardi posti panna!"

"See on ju sigadus! Sellise asja eest tuleks pea maha võtta!"

"Ja mis mul teie arvates selles kotis siis on?"