Suurbritannia mentalist ja mustkunstnik Derren Brown jahmatas stuudiopublikut, kui suutis otse-eetris panna naise sööma klaasikilde.

Publikust valitud naine peab esmalt purustama lambipirni ning taguma killud seejärel veel väiksemateks osadeks. Mustkunstnik neelab tüki purustatud klaasi, sundides ka naist sama tegema. Kui Brown asetab naise keelele klaasikillu, peegeldub naise näost hirm. Brown palub naisel neelata samas ka tüki õuna, et seedimisprotsess oleks kergem, vahendab Daily Mail.

"Kui tunned, et kõik suured tükid on peeneks näritud, võtad vett. Ära räägi endale, et see on kohutav, et see on ohtlik," räägib Brown naisele.

Pärast publiku jahmatamist korjab Brown killud kokku, paneb need karpi, kirjutab peale autogrammi ja sõnab naisele: "Järgmine kord, kui oled riskiolukorras, võid seda vaadata ja tuletada endale meelde, et võtsid suure riski, sõid 2000 inimese ees klaasikillu."

Kuigi sotsiaalmeedias kaheldakse, kas tegu oli ikka klaasikildudega, tunnevad teised rõõmu, et pole sattunud Browni etendustele ja ise klaasi söönud.