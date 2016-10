Eesti moebränd Baltman esitleb sügistalvisel hooajal esimest korda langevarjuriidest valmistatud ülikonda. Klassikaline tume ülikond on loodud erilisest ripstop-tehnikas kootud villasest kangast, mis muudab ülikonna purunematuks ja kulumiskindlaks.



Baltmani Travel kollektsioon koosneb vedelikke hülgavatest ja kortsumiskindlatest nano-kattega kangastest valmistatud pintsakutest ja pükstest, mis sobivad hästi reisimiseks ja igapäevaseks kandmiseks. Lisaks on Travel kollektsiooni ülikondade rinnataskud X-shield kaitsega, mis vähendab mobiilikiirguse mõju ülikonna kandjale.

"Olgugi, et hästi istuv kvaliteetne ülikond on täielik klassika, on tehnoloogiline revolutsioon mõjutanud oluliselt seda, kuidas ja millisel viisil on tänapäevased ülikonnad loodud. Lisaks moesuundade tõlgendamisele mängib kvaliteetse ülikonna puhul suurt rolli kangavalik, kangatööstuses on aga viimase 10 aasta jooksul aset leidnud peadpööritavad muudatused.

Maailma riikidest panustavad kangastööstuse innovatsiooni kõige enam itaallased, kus lisaks pikaajalistele traditsioonidele on väga palju investeeritud tehnoloogiasse," ütles langevarjukangast ülikonna disaininud Baltmani peadisainer Aivar Antonio Lätt. Ka Baltmani langevarjukangast valmistatud ülikonna kangas on valmistatud Itaaliast pärit ja maailmas hinnatud Reda kangameistrite poolt. Kõik Baltmani ülikonnad on aga toodetud Eesti rätsepmeistrite poolt.

Baltmani peadisainer Aivar Antonio Lätti sõnul on ülikond tänu langevarjukanga kudumisel kasutavale tehnoloogiale - ripstop-tehnikale - väga hea vastupidavuse ja kulumiskindlusega. Samuti on kangal head vedelikke hülgavad omadused.

Baltmani langevarjukangast tehtud ülikond on hästiistuva klassikalise lõikega 2-nööbilise pintsakuga ülikond, mis sobib ühtviisi hästi nii ärikohtumiseks kui ka pidulikeks puhkudeks.