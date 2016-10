Austraalias elav kolme lapse ema tunnistab, et vihkab rasedust, kuid naudib sünnitusvalusid nii väga, et on nõus raseduse ajal kannatama.

26-aastane Lana armastab valusaid kokkutõmbeid, karjumist, higistamist ja muud piina, mis lapse maailma toomine endaga kaasa toob, vahendab The Sun.

Naise sõnul oleks ta nõus kümneid kordi sünnitama, sest naudib põnevust - lootekoti purunemine, haiglasse minek, õed, sünnitus - põnevus.