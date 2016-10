Kaitseminister Hannes Hanso selgitas eile õhtul Kadrioru kunstimuuseumis peetud kõne alguses, kuidas tuli otsus kinkida Toomas Hendrik Ilvesele lapsevanker.

"Kui peaminister siin teie ees seisis ja ütles, et meil on kaks kingitust - üks neist ametlik ja teine isiklik, siis see tulemus tuli siinsamas nurgal Mehhiko baaris, pärast seda, kui president Ilves oli andnud valitsusele viimase õhtusöögi. Kohal oli neli valitsuse liiget ja arutelu selle üle ka Ievaga. Resultaat, ma pole nii häbelik nagu peaminister, oli titekäru!" sõnas Hanso.

Peaminister Taavi Rõivas oli eelnevalt öelnud, et president Ilvesele on kaks kingitust, üks ametlikum, teine isiklikum. Teine lausa nii isiklik, et seda ei saanud kunstimuuseumisse ühes võtta ja tuli leppida üksnes fotoga. Ametlikuks kingiks oli ühispilt Vabariigi Valitsuse poolt koos tänusõnadega, personaalsema kingi olemust peaminister esialgu ei avaldanud.