Kasahstani president Nursultan Nazarbajev on enne Armeenia visiiti haigestunud, teatati riigi kantseleist.

Teate kohaselt põeb 76aastane Nazarbajev külmetushaigust, vahendab Reuters. Siiski spekuleeritakse, et presidendi haigus võib olla "diplomaatiline".

Taoline avalikkuse informeerimine presidendi tervislikust seisundist on Kasahstanis ebatavaline, kirjutab uudisteagentuur. Seetõttu arvatakse, et Nazarbajevi "kehv" tervis on vaid ettekäändeks, et ta ei peaks 13. oktoobril sõitma eelnevalt planeeritud riigivisiidile Armeeniasse, kus peetakse julgeoleku organisatsiooni CSTO tipptasemel kohtumist.

Paraku on Astana sidemed Jerevaniga muutunud pingelisteks alates läinud aprillist.

Siiski on uudised Nazarbajevi tervisest muret tekitanud paljudele, sealhulgas äriühingutele, kes on riigis miljardeid dollareid investeerinud.