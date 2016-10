Harju maakohus andis ajakirjanik Juku-Kalle Raidile ning Apollo raamatupoele kolm nädalat aega vastata Postimehe kunagise peatoimetaja ja AS Eesti Meedia endise juhi Mart Kadastiku hagile, vahendas ERRi uudisportaal.

Kohtu pressiesindaja Kristina Ots kinnitas, et Raidi osaühing ja Apollo omanikfirma peavad kolme nädala jooksul andma kirjaliku vastuse.

Kadastik pole rahul Raidi koostatud raamatuga "Paradokside puntras", mis sisaldab Kadastiku 1980. aastatel varjunime all kirjutatud tekste ning esitas Raidi ja raamatut levitava raamatupoe Apollo vastu hagi.

Kadastik tahab hagis, et kohus keelaks selle teose levitamise ja turustamise praegu ja ka tulevikus.

Kadastiku sõnul on probleem selles, et iga müügile tulev raamat tuleb kanda ISBN-registrisse, kuid Juku-Kalle Raid on ISBN-koodi taotledes esitanud valeandmeid, märkides oma raamatu autoriks Kadastiku nime.