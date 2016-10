Rõivaid suuruses 10 kandev Brasiilia naine on sale ja trimmis, kuid mineviku tõttu tunneb ta ikka, et on endiselt paks.

29-aastane Raina Trindade kaotas pool oma kehakaalust kuid arvab endiselt, et on paks, vahendab Mirror.

"Ma näen välja sale ja terve ning treenitud, kuid mu peas olen ma endiselt paks ja ahnitsen kõiki neid toite, mis võivad mu tappa," kirjeldab ta.