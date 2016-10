Olo sõnul on kristalliteraapia pseodoteadus, millel ei ole mingit loodusteaduslikku tausta. "Eesti puhul on öeldud, et me oleme üks vähemusklikke rahvaid maailmas, kuid samal ajal suur osa inimesi usub esoteerilisi nähtuseid," ütles Olo.

Raadio 2 hommikuprogrammis käis eile hommikul kristalliteraapiast käimas geoloog Sander Olo. Kristalliteraapia on ka esoteerikasse uskuvate eestlaste seas laineid hakanud lööma, muuhulgas promob seda ka näiteks Marilyn Kerro, kes oma poekeses erinevaid kivimeid müüb. Kuid geoloogi sõnul on kristalliteraapia pseodoteadus, mille suure edu taga on ilus müügijutt.

Müügijutt suurest väest ja energiatest

Olo sõnul on lihtsam müüa ilusa välimusega kivisid, väites, et seda suurem vägi kivil on. "Esimene reaktsioon tekib välimisest ilust ja siis müügijutt suurest väest ja energiatest tuleb hiljem juurde ja see aitab müüa," ütles Olo.

Geoloogi hinnangul on kristalliärist saanud viimasel ajal suurem äri. "Võib-olla tuhandeid aastaid tagasi oli sel kõrgem filosoofiline eesmärk, et aidata inimesi ravida platseeboefektiga, siis praeguseks on saanud sellest lihtsalt suur äri," rääkis ta.

Kristallidega tegelevad poekesed seovad erinevad astroloogilised tähemärgid neile sobivate kivimitega. Seega peaks siis just see kivim tooma õnne, tervist ja armastust sellest tähtkujust inimesele. Näiteks soovitatakse näiteks ihnele Sõnni tähtkujus sündinud inimesele smaragdi ja mitmepalgelisele Kaksikule ahhaati, Vähile kui vee tähemärgile pärli, kuna nemad pidavat mõstima, miks lõunamere rahvad kannavad pärleid kaitseks hai rünnakute vastu.

Olo sõnul ei oma sellised väited mingit teaduslikku põhja.

Eriliseks imekiviks peetakse šungiiti, mis on Olo sõnul väga sõerikas kivi ning geoloogide poolt arvatakse šungiit olevat mitme miljardi aasta vanune nafta, millest on kõik kergemad osakesed lahkunud. Šungiit võib silma paista ka oma ilusa ja läikiva välimusega, mis Olo sõnul tuleneb eriti kõrgest süsinikusisaldusest.

Olo tunnistab, et üks "maagiline omadus" võib šungiidil tõesti olla, mida ka teadus seletab. Nimel kuna šungiit on suures osas tavaline süsinik, siis sarnaneb ta aktiivsöele, mille tõttu on tal puhastavad võimed.

Kristallipoekesed väidavad, et šungiit on tekkinud mingisuguse iidse ja müstilise planeedi jääkidest. Olo sõnul on sellist juttu lausa piinlik lugeda. "Kui sellised reklaamtekste loed, siis hoiad küll kahe käega peast kinni ja mõtled et miks ja kas tõesti keegi usub seda?!" ütles ta.

Šungiidi maagilisi omadusi seletavat ka selles leiduvad fullereenid. Näiteks peaksid needsamad fullereenid seletama šungiidi toimet mitmete haiguste leevendamisel, inimese ilu ja värsku säilitamisel, organite ja elundite nooruse hoidmisel. Olo sõnul on "maagilised fullereenid" lihtsalt süsinikuosakesed, mis on erinevad teistest süsinikuosakestest oma pallikese kuju tõttu ning tihtipeale on tegemist hoopiski tehislikult toodetavate nanoobjektidega.

Suure maagiaga šungiidipüramiide müüakse lausa sadade eurode eest.

Kristalliteraapia tervendab?

Aga kuidas põhjendada, kui keegi väidab, et on kristalliteraapia tõttu tervenenud? Kas tegu on siis platseeboefekti või inimese enda sisendusjõuga?

Olo tõdeb, et tema küll meditsiinitaustaga ei ole, kuid tema arvab, et tegu on arvatavasti inimese enda terveks mõtlemisega. Kristalliteraapias käinud inimestele, kel on soovitatud mõnda kristalli tervisehäda vastu kasutada, soovitab Olo sellist alternatiivmeditsiini praktiseerida siiski koostöös arstiga. "Ma ei tahaks uskuda, et ükski kristall hakkab tõsiste tervisehädade vastu aitama nagu vähk. Kes siis selle supi peab ära sööma, kui keegi kristallidega üritab terveks saada, aga siiski ei saa?" sõnas ta.

Kuidas aga seletada seda, kui inimene kasutab kristalle ning tema tervis paraneb? Olo sõnul võib see olla lihtsalt juhus, kuna tervis inimestel paraneb ja siis halveneb pidevalt. "Mitmetel haigustel käivad nähud üles alla, kui kasutatakse kristalli hetkel, kus hakkab paremaks minema, siis võib jääda selline võlts arusaam, et kristall aitaski," rääkis ta. Kuid siiski on igal inimesel vabadus uskuda, mida nemad soovivad.

Saate lõpus küsisid saatejuhid geoloogi käest, et kas ta ei ole ise mõelnud, et võiks nii tulusa äriga tegelema hakata, näiteks rääkida mõne telliskivi jupi kohta ilusat juttu ja selle eest sadu eurosid teha, oleks ju ometigi palju tulutoovam kui teaduse tegemine.

Olo sõnul ei ole tal sellist mõtet olnud, kuid ta tõdeb, et on teiste geoloogidega sellel teemal nalja teinud. "Omavahel oleme teiste geoloogidega lõõpinud, et meie teada kõige energeetilisem kivi on siiski Eestis põlevkivi, et võib-olla peaks hakkama põlevkivi püramiide müüma!" naeris Olo.