Kuigi laiad puusad on naiselikkuse sümbol, valmistavad need siiski paljudele naistele meelehärmi.

Nii mõnigi laia puusaga naine pole oma kehaga sugugi rahul ning sooviks, et puusad veidi vähem domineerivad oleksid. Seda kõike on võimalik saavutada, valides selga õiged riided, kirjutab moeportaal Who What Wear.

Näiteks muudab puusa saledamaks sirge lõikega ja lihtsa disainiga püksid. Kindlasti tasub eemale hoida paksudest materjalidest, mis lisavad puusale sentimeetreid veelgi juurde. Eelistada võiks mudeleid, millel taskud puuduvad, on võltstaskud või siis asetsevad taskud teatud nurga all, mis puudavad puusajoone saledamaks.

Salendavalt mõjuvad ka pliiatsseelikud, mis on sirgelõikelised ja lõppevad täpselt enne põlvi. Kindlasti tasub eemale hoida sellistest mudelitest, mis hoiavad ümber keha ning põlvede juures lähevad kitsamaks.

Lisaks pliiatsseelikule ja minimalistliku disainiga pükstele, tasub kanda ka siidist või siidisarnasest materjalist riideid. Siid nimelt on selline materjal, mis on piisavalt avar ja õhuline ning selle asemel, et puusa välja joonistada, hoopis pikendab ja salendab figuuri.