24aastane Shailene ütles Facebooki videos, et oli rahumeelselt oma auto juurde naasnud, kui tal äkki jopest kinni krabati ja öeldi, et ta ei tohi protesti jätkata. “Neil on hiiglaslikud relvad ja kumminuiad ja kaablisidemed ja nad ei lase mind lahti.” Näitlejatar usub, et teda oli sadade protestijate hulgast välja valitud, kuna ta on tuntud. “Sest mul on 400 000 jälgijat.” Video levis Facebookis kiiresti ja õhtu hakuks oli seda vaadatud üle 2,4 miljoni korra.