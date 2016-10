Kodupluss esitleb ülivinget Ricoh seikluskaamerat, mis on kogunud kuulsust eriti just põnevate seikluskaameratega ja mis on konkurentidest erineva disainiga.

Disainist tuleva kasutusmugavuse põhiliseks eeliseks on 1,5-tolline värviline LCD ekraan, et oma kaader paika sättida või filmitut kohe vaadata. Teine eelis on veerandtolline statiivikeere. Sellega saame kinnitada kaamera fototarvikute levinuima kinnitusega.

Seikluskaamera on vee-, põrutus- ja tolmukindel. Ka külmaga saab aparaat hakkama, lubatud on kuni -10°C.

