Selgeltnägemist leiab igalt poolt ja nii selgus, et Nobeli majanduspreemia saanud professorile ennustati multikas "Simpsonid" juba kuus aastat tagasi.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) andis oma säutsus teada, et Helsingis sündinud Massachusettsi tehnoloogiainstituudi majandusprofessor Bengt Holmström oli sarja tegelase Milhouse’i ennustatavate võitjate seas 2010. aastal eetrisse läinud episoodis, vahendab Ilta-Sanomat.

Fun fact: @TheSimpsons' Milhouse once predicted MIT Prof. Holmström would win a #NobelPrize. Today, he was right! https://t.co/CC0LRk1avy pic.twitter.com/syhMiJBK2A