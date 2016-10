Samsung andis täna teada, et nende hinnangul oleks hea mõte nende Galaxy Note 7 telefoni üldse mitte kasutada - need tuleks välja lülitada ja jääda edasisi teadaandeid ootama, kuna põlema võivad süttida ka asendustelefonid. See tähendab, et tõenäoliselt korjatakse kõik Note 7 telefonid varsti kokku ning pakutakse nende asemel kas asendustelefone või raha tagasi. Seekord ei saa aga asendustelefoniks olema sel juhul enam Note 7, kuna Samsung on selle tootmise juba lõpetanud. Eestis on Note 7 telefone müüdud vaid piiratud koguses. Elisa esindaja Marika Raiski sõnul müüsid kõik Eesti mobiilioperaatorid Note 7 telefone ainult eelmüügis. Kui selgus, et esimese partii Note 7 telefonide akud kipuvad põlema minema, saatis Samsung operaatoritele hulga asendustelefone, millel kirjeldatud probleemi ei tohtinuks olla. Kliendid võisid oma telefone nende uute asendustelefonide vastu välja vahetada või vähemalt Elisas raha tagasi saada.

Et aga viimase paari päeva jooksul on sagenenud väited, et ka asendustelefonide akud plahvatavad või lähevad põlema, siis otsustas Samsung kogu tootele vee peale tõmmata.

Vaat et kõige hirmuäratavam juhtum juhtus möödunud kolmapäeval, kui USAs tuli evakueerida Southwest Airlinesi lennuki pardalt kõik inimesed, sest ühe reisija Note 7 hakkas väidetavalt välja lülitamise ajal järsku kuumenema ja suitsema. Lennuk oli õnneks veel terminali ääres ning ehmatusega maha visatud telefon lennukit ei süütanud. Väidetavalt oli põlema läinud Note 7 just üks Samsungi saadetud asendustelefonidest, millel seda defekti ei tohtinuks olla. Mitmed inimesed on väidetavalt defektsete asendustelefonide põlema süttinud akudest saanud ka vigastada, näiteks hinganud sisse mürgiseid põlemisgaase või saanud põletushaavu. Ametlik vastus on ka Samsungi Eesti kontorist võimaluse korral telefon välja lülitada ning seda mitte kasutada. Ent mis tingimustel või millal seda saab välja vahetada, ei osata Eesti kontorist praegu öelda - selleks oodatakse suure Korea emafirma otsust. Kui palju Note 7 telefone Eestis kasutuses on, on samuti ebaselge, kuid kuna ametlikult müüdi telefone vaid eelmüügist, siis tõenäoliselt ei ole neid väga palju. Probleemid Note 7-ga on Samsungile erakordselt suureks peavaluks osutunud - nutitelefonide ajastust ei meenu ühtegi seesugust menuka telefoni praaki, mille pärast firma oleks pidanud kogu seeria tootmise lõpetama ja juba müüdud telefonid tagasi kutsuma. Note 7-st oodati seejuures suurt müügihitti vaatamata hinnale, mis oli Eestis soovituslikult 869 eurot. Pole seejuures põhjust arvata, et iga Note 7 oleks tiksuv kellapomm. Esimese seeria Note 7, mis nüüdseks on suures osas välja vahetatud, läks väidetavalt põlema või plahvatas ehitusvea tõttu 35-l korral, kusjuures telefone oli vahetuse hetkeks müüdud mitu miljonit. Samsungi Eesti kontori väitel ei ole asendustelefonidega juhtunud Euroopas senini ühtegi kinnitatud õnnetust. Samas läheb Samsungil usalduse taastamiseks selgelt kaua aega. Paljudes maailma lennujaamades - kaasa arvatud Tallinna omas - mainitakse sisuliselt enne iga lendu, et Note 7 telefonide omanikel on keelatud oma telefoni lennukis kasutada või seda laadida. Kõige selle jurues on endiselt isegi ebaselge, milles probleem tegelikult seisneb, peale selle, et aku läheb mingil põhjusel lühisesse. Tänapäeva telefonides kasutatavatesse liitiumakudesse mahub suur hulk energiat ning lühisesse sattudes moondub see energia ruttu soojuseks. Liitiumakud on teistest levinud akuliikidest märksa kergemad ja mahutavad rohkem elektrienergiat. Samas on nad teistest akuliikidest ka õrnemad ning lühisesse sattudes võivad nad lisaks kuumaks minemisele ka sisemiste gaaside tõttu plahvatada.