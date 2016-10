Shia LaBeouf abiellus Las Vegases oma kauase sõbratari, näitlejatar Mia Gothiga.

Üheskoos Lars von Trieri skandaalses “Nümfomaanis” mänginud ja võtetel armunud paar otsustas tõeliselt rokkiva registreerimise kasuks: neid pani paari Elvis Presley teisik. Pruut kandis vintage-hõngulist heegeldatud kleidikest ning oli juuste katteks tõmmanud pitsist loori, peig eelistas šikki musta ülikonda. Pruutpaar tõotas liba-Elvise utsitusel hoolitseda teineteise hurdakoerte eest, mitte kanda sinised seemiskingi vihma käes ja olla teineteise karumõmmid.

Tsermooniat kandis üle kõmu-uudiste veebikülg TMZ.com.

Shia ja Mia on kurameerinud neli aastat, kuid nende suhe on olnud tormiline. Mullu juulis tabati nad Saksamaal tänaval ägedalt tülitsemast. Paistis, et Shia tahtis lennujaama sõita, kuid Mia kahmas tema seljakoti, et tema minekut takistada. “Ma ei taha ühtki naist lüüa,” kinnitas LaBeouf pealtnägijatele, kuid ähvardas oma pruudi maha lüüa.