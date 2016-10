See, et Donald Trumpi rõivabrändi lipsud on valmistatud Hiinas, pole kellelegi mingi saladus. Nüüd selgus, et töötingimused on seal kõike muud kui inimlikud.

Lisaks sellele, et hiljutisel presidendikandidaatide debatil sai Trumpist vaat, et rohkem tähelepanu tema häirivalt pikk lips, on nüüd selgunud, et Trumpi lipsude tegijatele ei ole isegi korralikke töötingimusi tagatud, kirjutab Racked.

Nimelt kuulub Trumpile omanimeline rõivabränd, mis valmistab muu hulgas lipsusid. Lipse valmistatakse teadaolevalt Hiinas, kuid tehase asukoht on seni olnud suur saladus, mida keegi lahendada ei oska. Nüüd on aga välja uuritud, et tegemist on Zhejiang'i provintsis asuva väikese Shengzhou linnaga. Teadaolevalt on toodetakse just seal vähemalt pool terve maailma lipsudest.