Tõstmaks inimeste teadlikkust ning pakkumaks neile uusi kokkupuutepunkte arstide ja spetsialistidega, alustab Ida-Tallinna Keskhaigla taas tasuta koolitustesarjaga „Tervema kogukonna nimel“.

Ida-Tallinna Keskhaigla on sääraseid teabepäevade formaadis koolitusi korraldanud juba üle 5 aasta, kui sündis mõte teavitada ja aidata inimesi ka arstivisiitide välisel ajal. Selle asemel, et üksi muretseda või internetifoorumitest oma muredele vastuseid otsida, saab vajalikku infot ja nõu küsida oma ala spetsialistidelt.

Ida-Tallinna Keskhaigla koolitusosakonna juhataja Anne Sirge sõnul on loengud olulised just inimeste terviseteadlikkuse seisukohalt. „Koolitused elanikkonnale aitavad tõsta inimeste informeeritust enda ja oma lähedaste tervise suhtes. Kui me tunneme oma keha, oleme rõõmsad ja elame tervislikult, aitab see pikendada ka tervemana elatud eluperioodi,“ selgitab Anne Sirge.

Esimene sellesügisene koolitus toimub ITK Magdaleena üksuses juba homme, 11. oktoobril kell 12 ning teemaks on silmahaigused katarakt ehk hallkae ja glaukoom. Loengus räägitakse, millised on nimetatud silmahaiguste tekkepõhjused, ravivõimalused ja operatsioonijärgne režiim ning kuidas nii patsient kui ka nende lähedased haigusega kõige paremini toime tulevad.

Järgmine elanikkonna koolitus toimub ITK Järve üksuses juba nädal hiljem, 18. oktoobril ning siis on teemaks lamaja või piiratud liikumisvõimega patsiendi hooldamine ja toetamine.