Kui töötad päev otsa istudes, siis sinu tervise päästab 60 minutit kõndimist päevas. See aitab teha tasa istumise ajal tekivad terviseriskid.

Cambridge`i ülikoolis tehtud uurimus leidis, et tund aega füüsilist aktiivsust teeb tasa 8 tundi istuvat tööd, vahendab The Sun. Teadlased rõhutavad, et kuna istumise ja surma vahel on seos täiesti olemas, tasuks päevas enesele tunnike liikumiseks leida. Istuv eluviis suurendab enneaegse surma riski nimelt lausa 60 protsendi võrra.

Samas on kinnitust leidnud, et tund vilgast kõndimist või rattasõitu parandab oluliselt tervist.