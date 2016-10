"Hommikusöök söö ise, lõunasöök jaga sõbraga ning õhtusöök anna vaenlasele," räägib tuntud vanasõna. See tähendab, et juba iidsetest aegadest on teada, et hommikusöök varustab inimest terveks päevaks energiaga ning on sestap päeva tähtsaim söögikord. Sellest lähtuvalt on äärmiselt oluline, mida hommikul suhu toppida. Prevention toob välja seitse toitu, mida oma tervise nimel hommikuti kunagi süüa ei tohiks. 1. Poesmuutid. Need sisaldavad liiga palju suhkrut. Kui sulle smuuti maitseb, valmista see ise.

2. Peekon. Peekon ja muna on üsna klassikaline hommikusöök, kuid tasub teada, et peekon ja singid üldse kipuvad sisaldama liialt palju soola. See tekitab nälja ja janutunnet ning tulemuseks on ülesöömine.

3. Hommikusöögihelbed. Jällegi – need on tõeline suhkrupomm ja ei mõju su kehale hästi! 4. Energiajoogid sisaldavad liialt kofeiini ja suhkrut, mis pikemas plaanis energiat su organismist hoopis ära viivad. 5. Maitsestatud rasvavaba jogurt. See nimetus on petlik – ka rasvavabad jogrutid, eriti, kui need on maitsestatud, sisaldavad liialt palju suhkrut. 6. Vahukoorega kohvijoogid näevad head välja ja tekitavad hea tuju, kuid need on liiga kalorirohked.