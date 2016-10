Contigo on kaasavõetavate margijooginõude ülemaailmne turuliider, mille peaeesmärgiks on keskenduda innovatsioonile, et tõsta teie mugavuse taset.

Sõnad nagu AUTOSEAL® või AUTOSPOUT® ei tähenda tõenäoliselt Sinu jaoks midagi, kuid loksumis- ja lekkekindel joomine ainult ühte kätt kasutades võib kõlada unistuse teostumisena. Kuigi vaakumisoleeritud ei kõla kuigi kuumalt, hoiab see teie kohvi soojana vähemalt nelja tunni vältel. Contigo toob nende tehnoloogiate abil revolutsiooni jooginõude maailmasse. Kuid me ei piirdu ainult sellega. Me otsime pidevalt viise oma toodete parendamiseks ja teile parimate võimalike turul pakutavate toodete pakkumiseks.

Meie tooted pole kõigest funktsionaalsed, vaid ka silmadele ilus vaadata. Toode, mille üle võib uhke olla!

