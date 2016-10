Jõhvikas on seni peamiselt tuntud kui looduslik abivahend põiepõletiku leevendamiseks, Bostoni ülikooli teadlaste hinnangul tugevdab jõhvikamahla joomine ka südant ja veresoonkonda.

Bostoni ülikooli teadlased uurisid 44 katsealust, kes igaüks jõid 480 ml kanget jõhvikamahla. Juba nelja tunni pärast märgati, et see mõjutab artereid – need muutusid pehmemaks ja elastsemaks, hoides ära trombide tekke.

Teadlased on veendunud, et jõhvikamahla igapäevane joomine võib suurendada hea kolesterooli hulka veres ning vähendada halva kolesterooli hulka.

Jõhvika kasulikkus seisnevat uurijate hinnangul selle koostises. Hapukas mari sisaldab suurtes kogustes tervislikke antioksüdante polüfenoole. Polüfenoolidel on väidetavalt vähi-, põletiku- ja diabeedivastased omadused.