Saksamaa transpordiminister Alexander Dobrindt on jõudnud otsusele, et kõik diiselmootorid tuleb uudsete testmeetoditega üle mõõta ja heitmenäitudega manipuleerijad vahele võtta. Vähe sellest, kavas on korraldada üleüldine diislite dopingukontroll ning võtta liiklusest testimiseks välja ka juhuslikke sõidukeid.

Alexander Dobrindti (CSU) on siiani süüdistatud väheses teotahtes, teda on iseloomustatud kui kikivarvul kõndijat, kes ei taha vastu võtta ühtegi ebamugavat otsust. Tõenäoliselt on poliitilised tõmbetuuled ministri pintsakurevääre nii palju tuustinud, et ta uudisteagentuuri dpa vahendusel nüüd jõulise avalduse tegi ja lubas hakata tegutsema: “Tänasest algab diislite dopingukontroll. Ükski petis ei jää karistamata.”

Saksamaa transpordiamet KBA on oma käsutusse saanud mobiilse mõõtmisjaama, mida saab kasutada nii kiiruse mõõtmiseks kui reaalse kütusekulu ja heitmekoguste väljaarvutamisel. Mobiilse jaamaga saadavad tulemused on tõesemad kui laboris saadud arvud.