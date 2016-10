Esimesed mängud on olnud võrdlemisi ootamatud ning see annab ainest üheks väga põnevaks hooajaks. Õhtuleht ristib igal nädalal omavoliliselt ühe kohtumise “nädala mänguks” ning vaatleb ja arutleb, mis ja miks täpsemalt juhtus. Olgu lisatud, et lõviosa valikutest puuduvad kaks suurt, kellest niikuinii palju juttu tehakse.

Enne mängu

Reedene, 7. oktoobri, mäng oli mõlemale meeskonnale hooaja teiseks, kui avakohtumises oli võidupunktid juba kirja saadud. Valga jõud käis üle TLÜ/Kalevist ning Rakvere alistas Pärnu.

Nii Juris Umbraško, kui Andres Sõbra mõlema filosoofia on olnud see, et kui koht on tuleb panna. Kummagi meeskonna prioriteet ei ole kaitse ning tugevused väljenduvad eelkõige rünnakul. Lühidalt öeldes on Valga ja Tarvase näol tegemist suhteliselt sarnaste võistkondadega, kellele meeldib hirmsalt kolmeseid visata.

Mängukäik

Kohtumine algas üksteise kompimisega ning kulges nii umbes esimesed 15 minutit. Seejärel haaras kodumeeskond Tarvas kerge initsiatiivi ning pääses vaheajale väikeses edus. Juhtuma hakkas teisel poolajal.

Peale riietusruumist naasmist ei õnnestunud Rakverel küll punktiliselt edu saavutada, kuid mänguliselt paistsid asjad toimivat. Leiti vabad visekohad ning kaitses suudeti valgalaste elu raskeks teha. See aga muutus kiiresti.

Peale esimest nelja minutit haaras ohjad Valga. Endale omaselt – kolmestega pöörati kuue punktiline kaotusseis enda eduks ning viimasele veerandile läksid Umbraško hoolealused viie punktilises edus.

Viimase neljandiku algus tõi aga järjekordse kannapöörde, kui asjad võttis üle Timo Eichfuss. Tema 11 järjestikkust punkti viisid omakorda kodumeeskonna kaheksaga ette. Rakvere suutis edu hoida, kuniks mängida jäi 1.22 oli edu +7.

Pärast seda ei õnnestunud Tarvasel aga rohkem punkte visata. Julgelt ja enesekindlalt lõpuhetki mänginud valgalased tegid 8:0 spurdi ning teenisid 86:85 võidu.

Mis mängu otsustas?

Nagu Valga meeskonna tagamängija Kristo Saage pärast kohtumist ütles, siis nemad tegelikult võitu ei väärinud. Endisele Eesti koondislasele ei saa palju vastu vaielda, aga siiski olid teatud momendid, mis mängu ikkagi nende poole kallutas.

Üks tähtsaimaid neist oli Marcus Byrdi pisivigastus. Rakvere poisid said oma mängu esimese poolaja lõpuosas käima suuresti tänu Byrdi heale esitusele. Ameeriklane jätkas samast kohast ka teisel poolajal, kui tabas kiiresti kaks kolmest järjest ja sealt oleks võinud mängu lõplik murrang tulla.

Õnnetul kombel vigastas 201 sentimeetrine mängumees vahetult peale edukat korvi enda kulmu ja jäi mõneks ajaks platsi kõrvale. Selleks hetkeks oli Byrd visanud juba 14 punkti, kui mängitud oli teisest poolajast kaks ja pool minutit. Rakvere hea rütm kadus ning Valga sai omakorda ise initsiatiivi ja asus juhtima.

Üle kolme minuti istunud, sidemesse mässitud, ameeriklane ei visanud peale mängu naasmist enam ainsatki punkti. Tõsi, Tarvas sai neljandal veerandil veel Timo Eichfussi juhtimisel ohjad enda kätte, kuid mis hinnaga? Eesti koondislane jäi oma tegemistes liialt üksi.

Arvestades, et Rakvere mängis pea terve kohtumise vältel kuue mehega oleks Eichfussile olnud vaja rohkem tuge. Senini oivaliselt mänginud Siim-Markus Posti hakkas viimasel veerandil ilmselt kimbutava väsimus ja nii võisidki tema ja Byrdi viskamata jäänud punktid jätta kindlana näinud võidu kindlustamata.

Vaatamata sellele, et Rakvere poisid näitasid ladusamat korvpalli, siis võib öelda, et Valga võttis mängu sel korral jõuga ära. Pikem pink ja enesekindlus lõpuni välja, aitasid Umbraško hoolealused raske võidnud.

Kristo Saage on meeskonna üks aktiivsemaid. Vaatamata konarlikule mängule hoiab tema meeleolu üleval. (BC Valga Maks&Moorits )

Mängu kangelane

Oleks Tarvas asjad enda poole kallutanud poleks kohtumise kangelases kahtlustki olnud – kuid kui meeskond kaotab, pole vahet, mis mängu üks mees teeb. Aga ka Valga poolelt on peale nõnda rabedat mängu raske kedagi esile tuua. Siiski julgeksin selle tiitli anda Renato Lindmetsale. Miks?

Tema oma 202 sentimeetriga oli Valga ainuke mängija, kes hoidis Rakvere “pikkasid” ja korvialust pinge all. Pärast kahvatut esimest poolaega andis ta teisel kahekümnel minutil meeskonnale energiat ning tõi 11 punkti. Lindmets oli ainuke, kellele pukki mängides midagi toimus ning pall ei keerelnud vaid kaare taga.

Tõsi, just tema vastu pani oma kontserdi käima Eichfuss. Tagantjärgi tark olles tuleb tõdeda, et see lühike periood siiski ei kaalunud üle panust, mida andis Lindmets meeskonnale rünnakul.

Renato Lindmets on üks väheseid Valga mehi, kellele meeldib ka korvi all madistada. (BC Valga Maks&Moorits)

Mängu patuoinas

Ei tahaks kuidagi vähendada Siim-Markus Posti soliidset algust samm kõrgemal, kuid Valga vastu võis tema olla kaotuse suurim patuoinas. Kogu kohtumise vältel energiliselt ja osavalt mängu juhtinud noormehel sai ilmselt kohtumise lõpuks veidi jaks otsa.

Viimasel minutil ei tohi mitte ükski mängujuht palli kaotada, rääkimata sellest, et teha seda kahel korral. Eriti siis, kui oled ühe punktilises eduseisus ja ka siis, kui on vastaste edu minimaalne ja võimalus mäng ära otustada.

Siiski arvestades, et kogu mängu peale Postilt neli pallikaotust, siis tuleb 19-aastasele pallurit ka kiita. Kooliraha tuleb ära maksta kõigil, olgu see siis parem juba hooaja alguses, kui vigadeparanduseks on aega hulganisti.

Mis üllatas?

Rakvere poolelt üllatas eelkõige mängijate võime ennast igal positsioonil kohandada. Pean siinkohal peamiselt silmas just korvialust mängu, kus nii Eichfuss, Byrd kui ka Oliver Metsalu vägevalt möllasid. Mängijad, kes parimatel päevadel peaks katma positsiooni number kolm.

Vaadates meeskondade nimekirja, siis Valga kasutada olev kolmik - Raadik, Veski, Lindmets oleks teoorias võinud korvi alt platsi puhtaks lüüa. Selle asemel laadisid Umbraško hoolealused 34 korral kolmest, võrdluseks kaheseid visati peale 37.

Siiski polnud see Valga stiili teades kuigi suur üllatus. Rohkem pani imestama see, miks sai nõnda vähe mänguaega vanameister Valmo Kriisa. Olgugi, et tegemist oli 42-aastase mehe hooaja esimese mänguga, siis kaks minutit on selgelt vähe.

Arvestades, et selle ajaga suutis ta anda kaks resultatiivset söötu ja tõi väljakule kohe endale omast aktiivsust, jääb Umbraško otsus veelgi segasemaks. Mõistetav olnuks see siis, kui oleks Valgal hirmus rünnakujoonis, mida Kriisa veel ei tunne – aga sellest ei ole mõtet selle meeskonna puhul rääkidagi.

Mis saab edasi?

Rakverel läheb sel hooajal hirmus raskeks, kui meeskond on ilmselgelt liiga õhuke. Loodetavasti suudab uus leegionär lappida Haughtonist tühjaks jäänud koha, kuid auguline on koosseis sellele vaatamata. Ühest küljest on see hea võimalus omadele meestele – Post, Eichfuss, Metsalu, Paiste, kes saavad hirmsalt madistada, aga suure koormusega kaasnevad tihtipeale ka vigastused.

Võimalus oleks anda rohkelt mänguaega ka verinoortele poistele, kuid teades Andres Sõbra natuuri, siis see mees tahab kõiki mänge võitma minna. Loodame siiski, et Tarva meeskond suudab vaatamata puudujääkidele anda kõigile lahingu.

Andres Sõbral mõtteainet jagub. (Alar Truu)

Vaadates asju Valga meeskonna poolt, siis võiks öelda, et nende seis ei saa enam hullemaks minna. Arvestades, et nad on väga kehva mänguga teeninud juba kaks võitu, on seal potentsiaali hulganisti.