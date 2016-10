Äge kerge jope laseb sul kihiti riietuda, ilma et oleks ohtu higistama hakata. Võti seisneb selles, et see ese näeb välja nagu jope, aga kaalub vaid murdosa jope kaalust.

Selle sügise moehitt. Mugavad, ilma kinnisteta ja sobivad kõigega. Eeskätt mustade või siniste kitsaste teksade ning sviitri või flanellpluusiga.

Värvilised khakipüksid

Khakid on püsiv sügisriietuse nurgakivi. Et hoida moodsat joont, pööra tähelepanu värvile. Tavapärase tuhmi tooni asemel vali midagi ootamatumat, näiteks kõrbenud oranž. Sobivad kokku näiteks Chelsea saabaste ja tumesinise pikkade varrukatega särgiga.

Nahast ketsid

Värskenda oma sügisjalatsite valikut nahksete ketsidega. Need on mugavad ja nahast pealispind teeb neid veidi peenemaks kui need tavapärased igapäevased purjeriidest tennised, mida kõik kannavad. Sobivad kõigi sügisriietega, isegi ülikonnaga.

Särk-jakk

Sul ei ole veel sellist? Aeg hankida. Üks selline vahepealne riietusese, mis sobib eriti hästi kihiti riietumisel. Kanda saab nii eest lahtisena kui kinninööbituna, särgi või jopena. Sobib tumedate teksade ja valge T-särgiga.

Flanellpluus

Sellisel valgel ja tumesinisel kujul on tegu moedeklaratsiooniga, mis eristab sind hipsterite hordidest, kes sügiseti oma kindla ja igava värvikombinatsiooniga flanellidesse riietuvad. Eriti hea näeb välja khakipükste ja saabastega.

Moodne kapuutsikas

Oliiviroheline värv on sügisesel aastaajal kindla peale minek. Vaadake detaile: ülesuuruses joon, kõrge kaelus ja tõmblukk küljel. Peale sobib must nahkjakk, jalga teksad ja saapad.

Vahvlimustriga sviiter

Kui tahad sügisel hea välja näha, siis on võluvahendiks see, kui jääd äraproovitud klassikute juurde – kuid valid nende moodsad väljaanded. Vahvlimuster lisab riietusele huvitavat tekstuuri. Kui tekstiilide vahel on selline hea tugev kontrast, siis muutub värvivalik vähem oluliseks.

Värsked teksad

Kantud teksad on omal moel stiilsed, aga originaalvärvi tumedad teksad on teatud deklaratsioon: need ütlevad, et sa hindad teksariide esteetikat. Kindlasti peaks nendega koos kandma säravvalget T-särki.

Tekstuuriga nokats