10 sammu, mida pead läbima, et suusatama minna

10. Mine lähimasse lihapoodi ja maksa 50 krooni selle eest, et saaksid pool tundi jääkambris istuda. Pärast põleta ära 100kroonine rahatäht, et uuesti sooja saada.

9. Tee oma kindad märjaks ja pane peale iga kasutuskorda külmkappi.

8. Õhtuti enne magamaminekut kinnita oma pea ümber lai (soovitavalt soonikmustriga) kummipael.

7. Kui kannad prille, siis hakka neid kandma nii, et klaasid oleksid väljastpoolt liimiga kokku mätserdatud.

6. Otsi lähim jääväli ja jaluta suusaabastes ja kaht suusavarustuse komplekti, suuski ja kotte tassides 20 x üle selle. Mängi, et sa otsid oma autot. Pilla täiesti ettearvamatult mõni asi maha.

5. Pane oma kinga väike, kuid see-eest nurgeline kruusakivi, äärista see jääpuruga ning siis aseta varvaste ümber suusaklamber. Kanna seda terve päev.

4. Kinnita üks jalg voodijala külge ja palu oma sõbral sulle kiire hoo pealt otsa joosta.

3. Pane köögikombaini jääd, vajuta "pulse" nupule ja lase jääpurul näkku pritsida. Ära pühi jääpuru enne ära, kui see sulama hakkab. Lase jääsulamisveel krae vahele ja riietele valguda.

2. Joo mitu tassi teed, pane selga nii palju riideid kui vähegi võimalik ning võta seejärel kõik uuesti seljast ära, kuna sa lihtsalt pead kohe WC-sse saama.

1. Korda kõike seda igal laupäeval ja pühapäeval kuni sa tunned, et oled tegelikuks kogemuseks valmis.