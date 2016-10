Riigikogu sotsiaalkomisjon arutab teisipäevasel istungil seaduseelnõu, millega kehtestatakse üksi elava pensionäri toetus. Toetuse suuruseks on 2017. aastal kavandatud 115 eurot.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul hakatakse tulevast aastast toetama ligi 85 000 üksi elavat pensionäri, et suurendada nende majanduslikku iseseisvust ja vähendada vaesust.„Üksi elavate pensionäride majanduslik olukord on uuringute alusel halvem kui koos elavatel inimestel. Kui kõigi 65-aastaste ja vanemate inimeste suhtelise vaesuse määr on ligi 36%, siis üksi elavate pensionäride puhul on see määr kaks korda kõrgem ehk ligi 74%,“ ütles Kokk.

Eelnõu kohaselt hakkavad üksi elava pensionäri toetust saama vanaduspensioniikka jõudnud inimesed, kes on enne toetuse väljamaksmist elanud kuus kuud üksi ja kelle netopension on tuleval aastal alla 470 euro (ehk alla 1,2-kordset keskmist pensioni).