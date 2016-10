Asenduslaevade rendilepingud kestavad kuu või paar ja uute parv- laevade edasise hilinemise tarbeks pole TS Laevadel tagavaraplaani.

Laupäeval selgus, et Türgis ehitatav Leiger, mis pidi esimese parvlaevana valmis saama, ei jõua oktoobri lõpuks Eestisse. Kuna 1. oktoobrist mandri ja suursaarte vahelist laevaliiklust korraldaval TS Laevad OÜ-l on asendus aasta lõpuni olemas, eelistatakse pigem oodata kui vigast laeva vastu võtta, ütles ettevõtte juhatuse liige Kaido Padar

Uut kuupäeva, millal uus laev Eestis randub, Padar enam ennustada ei soovinud. Eesti Päevalehe andmetel on aga laevafirma andnud siseringi kuuluvatele asjaosalistele teada, et kõige varasem kuupäev, millal esimene laev Leiger neile Türgist üle antakse, on 15. detsember.

