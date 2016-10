Euroliigasse kuuluval Kaunase Žalgirisel oli eelmise aasta suvel valida, kas pikendada 2013 Venega sõlmitud 2+1 lepingut või mitte. Klubi kasutas ka selle viimase, "pluss üks" aasta ära. Üsna varsti pärast hooaja algust väänas eestlane hüppeliigest ning on hiljem rääkinud, et kippus liiga vara mängu tagasi. Vigastus jäi korralikult välja ravimata ning hüppeliiges tegi valu klubihooaja lõpuni ehk suveni välja.

Eesti korvpallisuve üks suuremaid teemasid on olnud paljude mängijate eemalejäämine rahvuskoondisest. Peatreener Tiit Sokk selgitas EM-mängude järgselt Õhtulehes põhjuseid, üks puudujatest Siim-Sander Vene on end uues koduklubis Nižni Novgorodis kenasti pildile mänginud.

Kuid see polnud ainus häda. Tekkis ka spetsiifiline hingamisprobleem, mille vastu leiti sobiv ravim alles poole suve ajal. "See on läinud paremaks, kuid päris korda pole veel saanud – oleneb päevast," kirjeldab Vene oma tervislikku seisundit. "Aga mängida kannatab."

"Mängida kannatab" tähendab hoopis uut olukorda võrreldes Žalgirisega. Kui seal jäi eestlane vahetusmeheks, siis mõlemas senises Ühisliiga mängus rügas ta platsil 30 minutit sekunditega. Kas see tähendab, et hüppeliiges on korda saanud? "Aeg-ajalt pean sellega tegelema. Kuid seis on oluliselt parem kui eelmise hooaja teisel poolel," selgitab Vene.

Ta kinnitab, et tänavu lihtsalt polnud midagi parata ja koondisekutsele tuli ära öelda. "Arvan, et kui oleksin koondisega terve suve trenni lõhkunud pluss selle mängudekarusselli läbi teinud (Eesti pidas 43 päevaga 18 mängu! – toim), oleks see ühel hetkel lihtsalt kurvalt lõppenud. Pidin ennast ravima ning klubihooajaks rahulikult põhja laduma.

Küll tulen koondisse tagasi, kui kutsutakse! Tulevast sügisest käivituv uus võistlussüsteem, kui enamik valikmängudest peetakse hooaja keskel, soosib mängijaid."

Vene ütleb, et on Nižni Novgorodis normaalselt kohanenud – nii palliplatsil kui ka väljaspool seda: "Klubivahetus toimus õigel ajal, praegu näib, et kõik läheb õiges suunas. Olen oma rolliga rahul, mänguaeg on korralik. Tunnen korvpalli mängimisest mõnu ja kui mõne võidu ka veel saame, hakkab päris hea tunne tulema."

Rünnak toimib, kaitse logiseb

Nižni on hooaega alustanud kahe kaotusega – kui avakohtumises tuli tunnistada Euroliigasse kuuluva Kaasani Unicsi selget 104:81 paremust, siis allajäämine Saraatovis sealsele Avtodorile oli valusam – 92:95. "Meil on uus ja küllalt noor sats ning kokkumängu saavutamine võtab aega. Viimastes kontrollmängudes tundus, et hakkab juba looma, aga kui õiged mängud algasid, selgus, et oleme veel toored," räägib Vene.

"Rünnak on okei, viskame igas mängus 80-90 punkti. Kuid mängisime võõrsil, kaitses lonkab üksteisest aru saamine. Eks see ole üks pikem protsess, mis võtab aega. Meeskonnas on päris palju noori mehi, vanemad ja kogenumad tegijad suudaksid ilmselt kiiremini kohaneda. Aga see ei tähenda, et meeskonnakaaslased poleks mängumehed. Kõik jagavad korvpalli, kõik suudavad mängida. Kuid VTB liiga tase on kõrge ja peame sellega harjuma."

Nižni koosseisu kuulub peale Vene veel kolm võõrleegionäri: ameeriklased Kenny Boynton ja DeAndre Kane ning lätlane Ingus Jakovics. Peaaegu kõik venelastest eelmise hooaja liidrid lahkusid ning jäänud on vaid mõni üksik kogenud kodumaine mängumees.

"Treener õnnelik ei ole, kuid esimeste kaotuste peale keegi ülemustest midagi ütlema pole tulnud," kirjeldab eestlasest mängumees reaktsioone. Muide, Nižni peatreener, lätlane Arturs Štalbergs on selle ameti pidajatest Ühisliiga noorim, 31aastane.

Järgmisel nädalal alustab Nižni Novgorod mängudega EuroCupil ning kohe alustuseks kohtutakse ühe soosiku Gran Canariaga. Klubi miinimumeesmärgid on nii Ühisliigas (13 meeskonna seas tuleb jõuda 8 hulka) kui ka eurosarjas (5-liikmellises alagrupis vaja jõuda 4 hulka) play-off’i jõudmine.

Töö käib vene-inglise segakeeles

Vene sõnul käib töö vene-inglise segakeeles. Eestlasest mängumees saab vene keelega esmatasandil hakkama, kuid märgib, et intervjuusid on selles keeles veel vara anda.