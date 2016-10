Häbeneda ei ole midagi selle mängu pärast. Standardolukorrad said otsustavaks, aga näitasime endale ja publikule, et kodus oleme võimelised ükskõik, kelle vastu hästi mängima.

"Ütleme nii, et kindlasti mitte halvem meeskond kaotas, aga jalgpall on selline, et mõnikord juhtub nii," tõdes Vassiljev. "Täna oli kindlasti üks nendest hetkedest, kus kaotusega polnud keegi rahul just selles mõttes, et me olime mänguliselt paremad kui vastane.

Ühe päevaga ei tulegi edu tagasi, selle jaoks on vaja kõvasti võidelda, aga selle laagriga tegime kindlasti esimese sammu."

Kahe mängu põhjal tundub, et hoog ja mängulust on meeskonnas tagasi. "Loodan, et see hakkab olema alati ja ehk isegi kasvama, sest on näha, et selles koondises on potentsiaal olemas. Täna jõudsime nii palju võimalusi luua, mis näitas meie kvaliteeti. Arvan, et head ajad on ees."

Viimase kolme mänguga on meile standardolukordadest löödud seitse väravat, millest kirja on läinud kuus. Gibraltari oma tänu suluseisuel ei lugenud. On see ohumärk?

"Mingis mõttes jah," sõnas Vassiljev. "Aga teisest küljest on ka objektiivseid põhjuseid. Võrreldes 5-7 aasta taguse ajaga on koondises puudu kasvust. Võid ju 10 korda hästi kaitsta, aga mingil hetkel üks pikem mees hüppab kõrgemale ja paneb ikka ära."