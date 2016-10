Eesti jalgpallikoondis tegi MM-valikmängus Kreeka vastu südi partii, kuid kaotas 0:2. Esimest korda valikkohtumises platsile usaldatud 21aastase Pavel Marini sõnul läks tulemus realiseerimise nahka.

"Ma ei saa öelda, et parem meeskond ei võitnud, sest parem on see, kes lööb väravaid," sõnas Marin. "Meil kahjuks jäi löömata. Kuigi mängu poolest... arvan, et publik nägi, et meeskond jättis kogu oma hinge väljakule. Lihtsalt realiseerimisest jäi puudu."

FC Levadia paremääre jaoks oli kohtumine Kreekaga koondisekarjääri viies, kuid esimene tõsine võistlusmäng. "Tunne oli väga hea, publik oli fantastiline, aga noh, oli paar võimalust, oleksin pidanud paremini lööma," hindas mees ennast. "Tööd on veel palju teha, aga siit on hea edasi minna."

Suvel veetis Marin kolm kuud ajateenistuses, mistap on tema mängupraktika olnud heitlik. "Olen alles poolteist kuud trenni teinud, aga ei ütleks, et väga raske oli. Viimasel viie minutil oli kumm tühi, aga teistel oli samuti. Midagi hullu polnud."

Kuivõrd mõjutas kreeklaste kiire avavärav Eesti esitust? "Kindlasti oli see ebameeldiv, aga arvan, et saime sealt indu juurde. Et peame suruma ja näitama publikule, et meis on hing sees, me võitleme lõpuni ega anna kreeklastele midagi kergelt."