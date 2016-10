Ilmselt imestasid enamik jalgpallisõpru nii Lilleküla staadionil kui ka telekate ees, miks ei saadetud MM-valikmängus Kreeka vastu platsile reedel Gibraltarile kaks väravat löönud 18aastast Mattias Käiti?

Peatreener Martin Reim selgitas, et põhjused oli tervislikud. "Mattiasel oli reedesest mängust väike tagasilöök oli ja sellepärast ta põhikoosseisus ei alustanud. Kui väga-väga vaja olnuks, võinuks ta platsile saata. Noor mees on saanud suurt koormust ja tal on ka paar pikaajalisest vigastust olnud. Pidime noore mehe tulevikule mõtlema," sõnas Reim.

Kas Käidi platsile saatmine oli seega välistatud? "Ta oleks saanud mängu tulla, aga me ei tea, kuidas see oleks lõppenud ja kas ta oleks mängu lõpuks terve olnud. Põhikoosseisu ei saa määrata mängijat, kelle valmisolek pole 100%. Arstide sõnul on näha mingeid sportlase songa algeid. Midagi väga hullu ei ole, aga olukorda peab jälgima," selgitas Reim.

Eesti jalgpallikoondise MM-valiksari jätkub 13. novembril Brüsselis, kui võõrsil kohtutakse EMi veerandfinalisti Belgiaga.