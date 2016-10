Eesti meeste jalgpallikoondise peatreener Martin Reim tõdes pärast MM-valikmängus Kreeka käest saadud 0:2 kaotust, et vastaste kiire, juba 2. minutil sündinud värav oli lubamatu.

"Mängu esimesed poolteist minutit ei meeldinud mulle üldse, aga ülejäänu oli enamvähem. Teadsime, et Kreeka on hästi võimas, aga ikkagi oli meil esimese nurgalöögiga probleeme. Tuldi ja löödi ära. Tugeva võistkonna vastu ei saa endale säärast mehe vabaks jätmist lubada," sõnas Reim.

Kas Eesti mäng olnuks vähem ründavam, kui Kreeka poleks kiiret juhtväravat saavutanud? Reim: "Usun, et suhteliselt sarnane nähtule. Läksime kindla plaaniga haarata initsiatiiv, olla agressiivsed ja ründavad, sest teadsime, et teatud tsoonid on Kreekal mehitatud vanemate mängijatega. Meil olid äärtes värsked mängijad ja sealt soovisime teravusi luua. Tõsi, võib-olla oleksid kreeklased ilma kiire väravata meid kõrgemalt survestanud."