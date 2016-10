"Miks mul pole armastust?" küsis Lääne-Virumaal elav Ille selgeltnägijatelt, kellele anti tänases saates ülesandeks tajuda, miks valitseb naise elus korralagedus ja kuidas seda lahendada. Kõik Ille kodusse saabunud selgeltnägijad tundsid, et majas valitseb negatiivne õhkkond. Vestluses Haldjapiigaga selgus, et Ille ei sobi enda koju. "Kogu aeg selline tunne, et näen midagi, mida ei taha näha," vastas Ille, kelle tõid saatesse abi otsima eelkõige väljakannatamatud suhted mehega. Ravitseja Antonina tundis vajadust teha Illele puhastusrituaal ning käratas naisele korduvalt, et too elab valet elu. "Miks sa lubad endaga nii toimida. Nüüd ma sain tõesti pahaseks," pahandas Antonina. Pärast rituaali tundis Ille, kes ka muidu on positiivne ja elurõõmus end hetkeks tõesti hästi. "Teadvusta, et oled inimene, mitte loom, keda võib sõimata ja alandada," lisas Antonina.

Kui tuppa saabus selgeltnägija Jelena, tuli ilmsiks ka tegelik probleem. Esiti kõndis ta üldse Illest mööda, teise tuppa ukse taha, mille ees oli peatunud ka Haldjapiiga. Üle keha tugevat valu tundnud Jelena hakkas justkui tuikuma ning rääkis, et ukse taga on veel keegi. "Tal on paha, tal iiveldab. Kui teda tõsta, siis ta vaevu suudab seista. Tal sisikonnas kõik põleb," kirjeldas selgeltnägija. Ille ei suutnud enam pisaraid tagasi hoida ja teatas, et tema abikaasa on purjus olnud eelmise aasta 19. juulist. Purjus mees ei lase Illel sageli magada ja karjub. "Et see on kõige parem, kui ma saaks vähi ja sureks maha... Miks mul pole armastust?" küsib Ille.

Ühtäkki koju saabunud mees lõi hetkeks kõik sassi. Kui ta aru päris, mis toimub, teatas Ille, et ei soovi enam temaga koos elada. "Ma tean, et sa armastad mind," sõnas mees. "Ei armasta," teatas naine. "Ma muudan ennast. Ma pean seda tegema." Šamaan Anu tunnetas Illel samuti probleeme tervisega, kui jõudis nagu teisedki teise tuppa valge ukse taha. "Sealt tuleb vägivalda. Seal sees on mees, kes ei lähe sinu energiaga mitte kuidagi kokku," sõnas Anu. Kui ukse tagant väljus Ille mees Oleg, küsis Anu, miks mees on selline, nagu ta on: "Tegelikult sa võid olla tunduvalt parem. Sa ei pea olema selline." Anu rääkis Olegile, et kui mees suudab end muuta, jääb ka Ille temaga. "Kui sina ei muutu, sa ei ole temaga koos." Ille ja Olegi ühe laua taha istuma pannud Anu rääkis Olegile, et temast saab teine inimene. "Ma muudan ennast. Ma pean seda tegema," nõustus ka mees. Illele teatas šamaan, et too peab lahti saama vihkamisest.