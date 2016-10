Saali astusid Ilves ja presidendiametisse asuv Kaljulaid ühes abikaasadega. Ieva Ilvese näolt ei lahkunud naeratus pea hetkekski. Hästi istuv kleit ei varjanud siiski, et ta saab peagi taas emaks.

Toomas Hendrik Ilves andis eile riigijuhtimise üle Kersti Kaljulaidile. Oma kõnes märkis Ilves, et temast saab nüüd tavaline kodanik. Ja peagi ka taas isa – Ieva Ilvese suur beebikõht ei jätnud küsimustki, et laps sünnib lähiajal.

Enne riigikogu istungi algust arutasid poliitikud riigikogu koridorides, kas ja mis tundlikke teemasid puudutab Ilves oma viimases kõnes. Haldusreform? Parteide sisetülid?

Tegelikult oli kõne pigem viisakas ja üldsõnaline hüvastijätt. "President on üks tegelane me demokraatliku elukorralduse tasakaaluvõrrandis. Selles on tähtsaim koht kõrgeima võimu kandja ehk rahva valitud riigikogul – teil siin saalis, mu daamid ja härrad," märkis Ilves.

Ta ütles, et ei sõnasta testamenti, sest elus ühiskond ja elus inimene ei vaja nii sünge sildiga verstaposte. "Ma soovin, et nüüdsest jagate te oma tuge ja toetust järgmisele presidendile, Kersti Kaljulaidile," lausus ta.

Kaljulaid noogutas ja naeratas. Ilves lausus lõpetuseks, et ta muutub tavaliseks kodanikuks kõigi nende kohustuste, aga ka õigustega, mis on igal kodanikul. "Ja sellega, minu sõnad... saavad... otsa."

Istungit juhatanud Eiki Nestor lisas, et elu läheb edasi.

Ilves taltsutas järgnenud aplausi.

Kersti Kaljulaid rääkis oma sõnavõtus demokraatia rollist Eestis. "Täna sünnivad juba lapsed, kelle jaoks okupatsioon on vanavanemate mälestustes. Vaba Eesti lapselapsed. Meie asi on hoida nende laste usku Eestisse, iseendasse ja tulevikku."

Kaljulaidil on turjal aastatepikkune töökogemus euroliidu võimukoridorides. Ta toonitas siiski, et Eesti riigis pole esmane probleem mitte majandus, vaid julgeolek.

"Hoiame oma liitlasi ja kuulame ka nende muresid," viitas ta nagu ka varem, sellele, kui olulised on Eesti jaoks NATO ja Euroopa Liit.

Eesti president Kersti Kaljulaid (Alar Truu)

Nagu hiljem ka sotsiaalmeediast ja mujalt vastu kajas, peeti tema kõnet enesekindlaks ja tugevaks.

Kui riigikogu külalisteraamatusse allkirjad antud, sõitis autoeskort tagasi Kadriorgu, et sealses kunstimuuseumis valitutele (nt diplomaadid) veel viimane ühine vastuvõtt pidada.

Päeva esimesel kohtumisel oli pealtvaatajaid vähe

Eile veidi enne kaht kogunesid ajakirjanikud Kadriorgu presidendilossi ette, kus kohtusid Toomas Hendrik Ilves ja Kersti Kaljulaid.

Kuigi oleks võinud arvata, et president Ilvese ja valitud uue presidendi Kaljulaidi kohtumist lossi juures tulevad uudistama ka linnaelanikud, sattusid lossist mööda jalutama vaid juhuslikud jalakäijad.

Kehalise kasvatuse tunnis tavapärast jooksuringi teinud poistekamp peatus aga pargitukas viivuks, jäädes uudistama toimuvat. Nad võtsid lustlikult rivis ossikükid sisse ja jäädvustasid toimuva fotole.

Vaid mõni minut enne kaht sätiti millimeetritäpsusega paika punane vaip ja rivistati üles vahtkond. Veerand kolme ajal saabus must toonitud klaasidega Mercedes-Benzi mikrobuss ja avanesid lossiuksed, kust sammus punasele vaibale president Ilves koos kaasaga.

Autost väljus lihtsas ja tagasihoidlikus, ent väljapeetud tumesinises kleidis Kaljulaid, käevangus abikaasa.

Vaid hetke kestnud tervituste järel siseneti lossi ja uksed nende seljataga sulgusid. Kümme minutit hiljem avanesid lossi uksed. Kaljulaid ja Ilves sammumas teineteise kõrval, kaasad tagaplaanil.