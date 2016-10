Armastatud telenägu Hannes Võrno pidi minema Kreeka ringreisi giidiks. Tervis läks aga käest. Lennukile ­istumise asemel tuli arstide juurde minna.

Tallinna lennujaamas oli Võrno tervis juba nii halb, et talle kutsuti kiirabi. Õhtulehele on kinnitatud, et arstid hindasid tema seisukorra tõsiseks ja viisid mehe joonelt haiglasse.

See oli septembri lõpus. Rohkem kui nädal hiljem festivalil "Tallinn Comedy" üles astuma pidanud Võrno ei saanud ka seal tervislikel põhjustel lavale.

Ühe festivali korraldaja Karl Kermese sõnul pole puudumisel erilist põhjendust: "Hannes jäi enne etendust lihtsalt haigeks. Nii lihtne see ongi."