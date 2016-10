Süüdistuse kohaselt osales ja hääletas Plešankov ametiisikuna huvide konflikti olukorras Kallaste volikogu istungitel otsuste poolt, mis olid muu hulgas seotud ASi Kallaste Kalur kinnistutega, mille juhatuse esimees Plešankov on.

"Fjodor Plešankov on juba varem antud kommentaarides viidanud süüdistuse alusetusele ja kinnitanud, et on Kallaste linnavolikogu esimehena käitunud Kallaste linna ja Eesti riigi huvides," kinnitas Plešankovi kaitsja vandeadvokaat Margo Lemetti Õhtulehele.