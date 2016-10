Kui üliõpilane omapäi kooli jõudis, oli ta esimese avastuse juba teinud. Võõras linnas õppimine ilma vanemate toeta ­võimalik ei ole. Tartu ja Tallinna tudengid kinnitavad, et peale üüri kulub kõige enam raha just söögile ja joogile, ilma selleta läbi ei saa ja sealt kokku hoida on raske.

Haapalust tulnud Kaarel õpib kodust sadade kilomeetrite kaugusel Tartus arstiks. Algul mõtles ta, et kolib ühiselamusse, aga elab hoopis peretuttava juures.

Leivad on neil aga eri kappides. "Kui ta teeb süüa, pakub mulle ka, aga kuidagi mugavam on ikkagi ise endale süüa teha – ei taha kellegi teise seljas elada," selgitab Kaarel, kes naerab, et oma üllatuseks on temast saanud agar kokk.

Pikkadel päevadel ta siiski koju ei jõua: "Kui kool kestab kahe või kolmeni, siis käin sööklas. See tuleb spontaanselt. Kui olen linnas, siis söön linnas ja kui kodus, siis kodus."