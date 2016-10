Siitilmast lahkus Oscariga pärjatud poola filmilegend Andrzej Wajda.

Pühapäeva õhtul suri 90 aasta vanuses Poola mõjukaim kineast, üle 40 mängufilmi režissöör Andrzej Wajda. "Me kõik põlvneme Wajdast. Me vaatasime Poolat ja iseend tema pilgu läbi. Ja me mõistsime tänu sellele paremini. Nüüd saab meil raskem olema," ütles järelehüüdes Poola endine peaminister Donald Tusk.

60 aastat režissöörina tegutsenud Wajda paljud filmid, nende seas "Kanal" (1956), "Raudmees" (1981) ja "Katõn" (2007) lahkasid Poola tormilist sõjaaegset ja kommunistlikku ajalugu, vahendab BBC News. 2000. aastal anti vanameistrile panuse eest maailma filmikunsti arendamisse au-Oscar.

Kuid ta jätkas tööd veel kõrges vanuseski. Värskeim film "Powidoki" esilinastus alles tänavu. Lugu avangardkunstnik Władysław Strzemińskist, kelle elu sõjajärgne stalinistlik valitsus kibedaks tegi, valiti 2017. aasta võõrkeelse filmi Oscari kandidaadiks.