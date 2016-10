Toomas Hendrik Ilves andis täna riigijuhtimise üle Kersti Kaljulaidile. Oma kõnes märkis Ilves, et temast saab nüüd tavaline kodanik. Ja peagi ka taaskord isa – Ieva Ilvese suur beebikõht ei jätnud küsimustki, et laps sünnib lähiajal.

Tegelikult oli kõne pigem viisakas ja üldsõnaline hüvastijätt. „President on üks tegelane me demokraatliku elukorralduse tasakaaluvõrrandis. Selles on tähtsaim koht kõrgeima võimu kandja ehk rahva valitud riigikogul – teil siin saalis, mu daamid ja härrad,“ märkis Ilves. Ta ütles, et ei sõnasta testamenti, sest elus ühiskond ja elus inimene ei vaja nii sünge sildiga verstaposte. „Ma soovin, et nüüdsest jagate te oma tuge ja toetust järgmisele presidendile, Kersti Kaljulaidile,“ lausus ta.

Kaljulaid noogutas ja naeratas. Ilves lausus sõnavõtu lõpetuseks, et ta muutub tavaliseks kodanikuks, kõigi nende kohustuste, aga ka õigustega, mis on igal kodanikul. „Ja sellega, minu sõnad ... saavad ... otsa.“

Istungit juhtinud Eiki Nestor lisas, et elu läheb edasi.

Ilves taltsutas järgnenud aplausi.

Kersti Kaljulaid rääkis oma sõnavõtus demokraatia rollist Eestis. “Täna sünnivad juba lapsed, kelle jaoks okupatsioon on vanavanemate mälestustes. Vaba Eesti lapselapsed. Meie asi on hoida nende laste usku Eestisse, iseendasse ja tulevikku.“

Kaljulaiul on turjal aastatepikkune töökogemus euroliidu võimukoridorides. Ta toonitas siiski, et Eesti riigis pole esmane probleem mitte majandus, vaid julgeolek. „Hoiame oma liitlasi ja kuulame ka nende muresid,“ viitas ta, nagu ka varasemalt, sellele, kui olulised on Eesti jaoks NATO ja Euroopa Liit. Nagu hiljem ka sotsiaalmeediast ja mujalt vastu kajas, peeti tema kõne enesekindlaks ja tugevaks. Kui riigikogu külalisteraamatusse allkirjad antud, sõitis autoeskort tagasi Kadrioru, et sealses kunstimuuseumis valitutele (nt diplomaadid) veel viimane ühine vastuvõtt pidada.