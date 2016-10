Ilmselt on enamik inimesi pidanud vähemalt paar korda uinuma, padi kõrvadele surutud, sest naaberkorterist kostab öösel tümakas; või kannatama naaberrõdult immitsevat suitsuhaisu. Kuid need mured näivad teisejärgulisena selliste naabrite korral, kes keldri­boksis vangi majutavad või prügiämbrit sinu postkasti tühjendavad. Õhtulehega vestelnud kortermajaelanike lugudest joonistus välja 11 tüüpi naabreid, kes on saabunud kui põrgust.

Pahatahtlik prügipoetaja

Kord, kui Elerin (32) hommikul postkastist lehte võtma läks, avastas ta sealt hunniku laga. Nimelt oli keegi otsustanud biojäätmete prügikoti just Elerini postkasti tühjendada. "Seal olid munakoored ja igasugust sodi, teepakkidest voolas veel vettki välja."

Pöörane patsient