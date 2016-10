Täna presidendiameti Kersti Kaljulaidile üle andnud Toomas Hendrik Ilves jättis Kadrioruga lõplikult hüvasti ja vuras Kadrioru kunstiumuuseumis toimunud kõrgete riigiametnike vastuvõtult minema helesinises Cadillacis, abikaasa Ieva Ilves tema kõrval.

"Lahkusime paleest stiilselt. Polnud küll roosa, aga hoopis sinine," viitas Ilves Bruce Springsteen'i hittloole "Pink Cadillac". Seda, kas autos ka see laul kõlarite mürtsudes tööle pandi, teab vaid endine esipaar ise.

