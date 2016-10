Keegi pealtvaatajaid küll ei kimbuta, aga Toompea lossi esine väljak on samas rangelt reserveeritud. Ükshaaval ütlevad politseinikud pea kõigile külalistele viisakalt, aga rangelt, et otse üle väljaku ei tohi kõndida. Ühtmoodi alandlikku nägu teevad nii ajakirjanikud, riigikogu liikmed kui ministrid, keda suunatakse lossi ukseni suure ringiga. Erandi saavad ainult Arnold ja Ingrid Rüütel. Väga valdav osa pealtvaatajatest tunduvad olevat turistid – Brasiiliast, USAst, Saksamaalt, Taiwanist ja mujalt. Giidid püüavad turistidele selgitada, mis hoone juures kogunetakse ja miks.

“Harašoo! Veri guud! Jumal on hea!” naeratab kerjustädi ja lehvitab tühja topsiga Nevski katedraali treppidel seisvate pealtvaatajate suunas. Kõrval seisev konkureeriv kerjustädi on vaiksem.

Enne vahetuvate presidentide saabumist jõuab vahtkond korduvalt maadelda vaipadega, mis kipuvad mõõduka tuulega lendu minema. Seejärel kontrollitakse vahtkonna saapaninasid, et nad täpselt ühel joonel oleks.

Sireenid ennustavad autokolonni lähenemist paar minutit ette. Kersti Kaljulaid ja Toomas Hendrik Ilves saabuvad ühiselt presidendi Mercedesega.

Üks pealtvaataja lehvitab saabujatele. Teda märkab vaid Ieva Ilves, kes lehvitab naeratades vastu.

Kahe erineva vaiba peal etendatakse lühike tervitustseremoonia, mille peategelane on ametist lahkuv president Ilves. Kõlisevad vahtkonna mõõgad. Paari minuti pärast on aga kõik olulised saabujad lossi juhatatud. Platsilt kaob kiiresti vahtkond, platsi kõrvalt valdav osa pealtvaatajaid.

Ent mitte kõik. Alles jäävad need, kes ootavad tseremoonia mingit kulminatsiooni – ja kohalikud, kes taipavad nutitelefonidest otseülekannet vaadata. “Oo, naispresident,” vaatavad Brasiilia turistid João ja Mariana üle ühe otselülituse vaataja õla ning tunnevad huvi, mis ülesanne presidendil Eestis on. “Nagu kuningas!” arvab Mariana pärast lühikest seletust. Tund pärast tseremoonia algust avanevad lossi väravad. Et ka vahtkond on oma kohtadel tagasi, on ka uudistajad jõudnud taas koguneda. Jahedas jalalt-jalale tammunud inimesed lasevad välja ühise kergendusohke.