Esmakordselt Euroopa Rahvaste Karika turniiri 2. divisjoni kuuluv Eesti ragbikoondis sai mõne nädala eest uue abimehe, uus-meremaalasest abitreeneri Casey Denti.

See tähendab, et asjaarmastajatest koosnev rahvusmeeskond on nüüd täielikult Uus-Meremaa meeste hoole all, sest mõni nädal varem ametisse asunud peatreener Ray Dicksongi on päris maalt, kus ragbi on enamat kui sport.

"Eesti mängijates on peidus terve kuhi toorest talenti, mis ootab, et see välja meelitatakse ja kogu maailmale näidataks," lausus Dent intervjuus ragbiliidule. "Me oleme siin, et see ära korraldada. See ei saa kindlasti olema lihtne, kuid nagu öeldakse “ka Roomat ei ehitatud päevaga”. Ma usun, et eestlaste tööeetika ning meie kogemuste ja oskustega suudame Eesti ragbi viia kõrgemale tasemele."