Kaitseminister Hannes Hanso autasustas ametist lahkunud president Toomas Hendrik Ilvest erakordsete teenete eest Eesti julgeoleku tugevdamise eest kaitseministeeriumi I klassi teeneteristiga.



"Oma ametiaja käigus andis president Ilves erakordse panuse Eesti riigikaitse ülesehitamisesse, arendamisesse ja kindlustamisesse, mis on teinud Eestist usaldusväärse liitlase,“ ütles Hanso. Kaitseminister lisas, et Ilvese järjekindel ja tingimusteta toetus Eesti sõduritele nii kodus kui ka välisoperatsioonidel on aidanud tõsta Eesti sõdurite moraali.



"President Ilves on järjekindlalt, loominguliselt ja silmapaistavalt toonud Eesti julgeolekuolukorra rahvusvahelise tähelepanu keskmesse ning saavutanud laia rahvusvahelise toetuse, mis on vajalik Eesti julgeoleku tagamiseks laiemalt ning eriti liitlasriikide heidutusmeetmete välja töötamisel ja rakendamisel kogu Läänemere piirkonna turvalisuse säilitamiseks,“ sõnas kaitseminister Hanso.



Kaitseministeeriumi teeneteristi I klass on kõrgeim kaitseministeeriumi aumärk, mida antakse välja erakordsete teenete eest riigikaitse arendamisel.

Enne president Ilvest on selle teeneteristi pälvinud 21 silmapaistvat inimest: nii Eesti poliitikud, ühiskonnategelased ja kõrgemad ohvitserid kui ka oluliste partnerriikide diplomaadid ning riigiteenistujad.